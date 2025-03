Rückkehr ins DFB-Team: Amiri kamen die Tränen

Mittelfeldspieler Nadiem Amiri hat emotional auf seine Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nach über vier Jahren reagiert. „Nachdem ich am Dienstag von Bundestrainer Julian Nagelsmann angerufen worden bin, sind mir die Tränen gekommen“, wird Amiri auf der Internetseite seines Vereins FSV Mainz 05 zitiert.

Das Hinspiel in Mailand findet am 20. März statt, drei Tage später folgt das Rückspiel in Dortmund. Der Sieger qualifiziert sich für das Final Four, das im Falle eines Erfolges der deutschen Mannschaft ein Heimturnier für die DFB-Elf wäre.