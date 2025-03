Rummenigge lobt Goretzka: "Unglaublich seriös und klug"

Karl-Heinz Rummenigge spricht mit großer Hochachtung über Leon Goretzkas langen Weg zurück in die Fußball-Nationalmannschaft. „Er hat sich unglaublich seriös und auch klug verhalten. Was man ihm da zum Teil zugemutet hat, hat er angenommen und sich trotzdem durchgesetzt“, sagte der langjährige Vorstandschef und heutige Aufsichtsrat des FC Bayern bei einem Termin der Infinity League am Samstag in München.