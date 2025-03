U21: Castrop wieder beim Team

Die deutsche U21-Nationalmannschaft kann im Testspiel gegen Spanien wieder mit Jens Castrop planen. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Sonntag mitteilte, kehrte der Mittelfeldspieler des Zweitligisten 1. FC Nürnberg nach überstandener Krankheit zum Team zurück und steht Trainer Antonio Di Salvo damit für die EM-Generalprobe am Dienstag (20.30 Uhr/Sat.1) in Darmstadt wieder zur Verfügung.