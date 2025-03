U21-Cheftrainer Di Salvo verlängert Vertrag bis 2027

Großes Lob von Rudi Völler

Die Perspektive, auch nach der EM in der Slowakei, die vom 11. bis zum 28. Juni stattfindet, „eine neue Mannschaft zu formen und mich weiterhin in die Entwicklung der Nationalmannschaften im DFB einbringen zu können, bedeutet für mich eine anspruchsvolle Aufgabe, die ich sehr gerne annehme“, wird Di Salvo in einer Verbandsmitteilung zitiert.

Di Salvo ist seit Sommer 2021 Cheftrainer des U21-Nationalteams, zuvor war er Assistenztrainer von Stefan Kuntz und gewann mit der Mannschaft in dieser Zeit zweimal den EM-Titel. Die ersten und einzigen Tests vor dem diesjährigen Kontinentalturnier bestreitet der deutsche Nachwuchs am Freitag in einer Woche in der Slowakei sowie vier Tage später in Darmstadt gegen Spanien.