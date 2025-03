U21 ohne BVB-Star - aber zwei Bayern-Talente sind dabei

Für die Länderspiele am Freitag in einer Woche bei EM-Gastgeber Slowakei sowie vier Tage später in Darmstadt gegen Spanien berief der 45-Jährige unter anderem Bayern-Torhüter Urbig sowie den vom FCB nach Heidenheim verliehenen Wanner, verzichtete aber auf Beier (Borussia Dortmund) oder den im Sommer von Hoffenheim nach München wechselnden Bischof.