Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich in Dortmund auf die Nations-League-Viertelfinals gegen Italien vor. Auf dem Trainingsgelände taucht am Mittwoch ein alter Bekannter auf.

Überraschungsgast beim DFB-Training! Wie SPORT1 am Mittwoch beobachten konnte, hat Stürmer Niclas Füllkrug der deutschen Nationalmannschaft einen Besuch abgestattet.

Füllkrug fehlt verletzt

Die DFB-Mannschaft bereitet sich derzeit in Dortmund auf die Viertelfinal-Spiele in der Nations League gegen Italien vor. Füllkrug war zuletzt fester Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft, fehlt derzeit aber aufgrund einer Oberschenkelverletzung im Kader Deutschlands.

Nach SPORT1 -Informationen war Füllkrug bereits am Dienstag beim Teamabend in einem italienischen Restaurant dabei, der Stürmer von West Ham United hat allerdings nicht mit der Mannschaft im Teamhotel übernachtet. Der 32-Jährige wird den Mittwoch mit dem DFB-Team verbringen, beim Abflug nach Mailand wird er dann aber nicht mehr dabei sein.

Gegen Italien geht es für das deutsche Team um den Einzug ins Final Four der Nations League. Das Hinspiel findet morgen Abend in Mailand statt, während die Entscheidung im Rückspiel in Dortmund (23. März) fällt.