"Umso ärgerlicher": Nagelsmann fühlt mit verletztem Wirtz

Bundestrainer Julian Nagelsmann hadert vor den anstehenden Viertelfinal-Spielen in der Nations League gegen Italien mit dem Ausfall von Florian Wirtz. Der Ausnahmespieler von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen habe "eine beachtliche Entwicklung" gemacht, "das macht seine Verletzung umso ärgerlicher", sagte der 37-Jährige im Interview mit der FAZ. Wirtz hatte sich am vergangenen Samstag gegen Werder Bremen eine Innenbandverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen und fehlt Verein sowie DFB-Team vorerst. Auch der Ausfall von Kai Havertz (Arsenal/Oberschenkelverletzung) tue der Nationalmannschaft "ebenso weh".

Beide müssen ersetzt werden, Überraschungen dürfte es bei Nagelsmanns Kadernominierung am Donnerstag aber wohl nicht geben. "Das ist der kürzeste Lehrgang, den wir haben, da können wir gar nicht viel verändern", sagte er. Nur 20 Minuten könne in zwei Trainings der Matchplan gegen Italien trainiert werden. Am 20. März (20.45 Uhr/ARD) steigt das Hinspiel in Mailand, drei Tage später dann das Rückspiel (23. März, 20.45 Uhr/RTL) in Dortmund.