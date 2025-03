"Von allem etwas": Di Salvo erwartet Steigerung gegen Spanien

Der U21-Coach konnte dem zähen Testsieg in der Slowakei auch Gutes abgewinnen. Ein England-Legionär überzeugt.

Trainer Antonio Di Salvo sieht bei seiner U21 noch viel Luft nach oben. "Das war sicherlich nicht unser bestes Spiel", sagte der 45-Jährige nach dem mühsamen 1:0 (1:0) zum Start ins EM-Jahr in der Slowakei - zeigte sich insgesamt aber doch zufrieden. Der EM-Gastgeber sei "unangenehm" gewesen - und damit der perfekte "Vorgeschmack auf das, was auf uns zukommen wird".

Bei der Endrunde im Sommer (11. und 28. Juni) treffe die DFB-Auswahl in der Gruppenphase mit Slowenien und Tschechien auf "ähnliche Gegner", hinzu kommt Titelverteidiger England. "Wir haben einen guten Start ins EM-Jahr hingelegt, was das Ergebnis betrifft", sagte Di Salvo: "Am Ende haben wir eine Mannschaft geschlagen, die gegen Spanien gewonnen hat." Dazu habe man vor allem "richtig gut verteidigt."