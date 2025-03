WM-Quali: DFB-Team gegen Slowakei, Nordirland und Luxemburg

SID 23.03.2025 • 22:44 Uhr Die Qualifikation für das XXL-Turnier 2026 beginnt im September.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich durch den erstmaligen Einzug ins Final Four der Nations League einen vermeintlich leichteren Weg in Richtung WM 2026 geebnet. Der viermalige Weltmeister trifft in der Vierergruppe A auf die Slowakei, Nordirland und Luxemburg.

Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann startet am 4. September mit einem Auswärtsspiel in der Slowakei in die Qualifikation für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada. Das erste Heimspiel folgt drei Tage später in Köln gegen Nordirland.

Im Oktober (10.) geht es in Sinsheim gegen Luxemburg weiter, gefolgt von der Begegnung in Nordirland (13.). Zum Abschluss der Qualifikation im November geht es nach Luxemburg (14.) und in Leipzig gegen die Slowakei (17.).