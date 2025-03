WM-Qualifikation: DFB-Heimspiele in Köln, Sinsheim und Leipzig

Setzt sich das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann durch, spielt der DFB am 7. September in Köln gegen Nordirland, am 10. Oktober in Sinsheim gegen Luxemburg und am 17. November in Leipzig gegen die Slowakei. Vor den Spielen im Herbst würde noch das Final Four der Nations League in Stuttgart und München stattfinden. Die beiden Halbfinalpartien sind für den 4. und 5. Juni angesetzt, das Finale und das Spiel um Platz drei finden am 8. Juni statt.