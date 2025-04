Nagelsmann schwärmt von Ronaldo: "Beeindruckender Werdegang"

Cristiano Ronaldo ist 40 und spielt in Saudi-Arabien nicht mehr auf höchstem Niveau. Dennoch hat der Bundestrainer viel Respekt vor dem Weltstar.

Julian Nagelsmann spricht schon Monate vor dem Nations-League-Halbfinale gegen Portugal mit Bewunderung über den Weltstar Cristiano Ronaldo (40). "Er ist ein beeindruckender Spieler mit beeindruckendem Werdegang", sagte der Fußball-Bundestrainer in einem RND-Interview.

Besonders begeistert Nagelsmann an Ronaldo "sein Trainingsfleiß, seine Einstellung zum Beruf: Was es bedarf, um in dem Alter auf Top-Niveau zu spielen und gesund zu bleiben. Davor kann man nur den Hut ziehen."