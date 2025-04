Spannende These: Hätte Rüdiger dem DFB absagen sollen?

Unzählige Experten , Schiedsrichter, Prominente und Fans hatten sich bereits geäußert und gefordert, Antonio Rüdiger nach seinem Ausraster für die anstehenden Spiele in der Nations League nicht in den Kader der deutschen Nationalmannschaft zu berufen oder gar ganz rauszuschmeißen.

Doch Julian Nagelsmann und Rudi Völler entschieden anders - was Lutz Wagner verstehen kann. „Es hat ein persönliches Gespräch gegeben und der DFB hat sich so entschieden. Das muss man akzeptieren“, sagte der Schiedsrichterlehrwart des DFB im SPORT1-Format Spotlight: „Natürlich hätte es einen gewissen Vorbildcharakter in Deutschland gehabt, wenn man auf ihn verzichtet. Aber sie haben das in einem persönlichen Gespräch geklärt.“