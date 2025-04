Stammplatz oder nix: Nagelsmann erhöht den Druck

Zuletzt musste der Bundestrainer auf einige Spieler setzen, die nicht in Topform sind. Das soll sich so schnell wie möglich ändern.

Kein Stammplatz im Klub, kein Platz in der Nationalmannschaft - Julian Nagelsmann schickt seine Spieler mit einer klaren Ansage in den Saisonendspurt und Richtung WM. Zuletzt "waren viele dabei, die nicht ihre Topform von vor drei Monaten haben", sagte der Fußball-Bundestrainer in einem RND-Interview: "Die Spieler müssen im Verein spielen, das ist das alles Entscheidende. Da müssen wir hinkommen."

Für Italien habe es im Viertelfinale der Nations League auch so gereicht, stellte Nagelsmann zufrieden fest. Aber: "Jeder Spieler hat seine Eigenverantwortung. Wer nominiert ist, muss auf Sicht am Peak seiner Leistung sein. Sonst wird es schwierig."

Der Bundestrainer hofft, dass sich Erfolg verselbständigt - über das Final Four der Nations League in Deutschland im Juni und die folgende Saison bis hin zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. "Durch Erfolg wächst Bindung", sagte Nagelsmann: "Wenn die Spieler dran glauben, was du erzählst. Selbst wenn die Nations League nur ein ganz kleiner Titel wäre: Da wächst der Glaube an den gemeinsamen Weg."