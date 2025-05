Gosens träumt von der WM

Der Linksverteidiger will schon beim Final Four der Nations League wieder für die DFB-Auswahl auflaufen.

Robin Gosens will zurück in die Nationalmannschaft. "Ich träume von der Teilnahme an beiden Sachen", sagte der 30-Jährige im RTL/ntv-Interview mit Blick auf eine Nominierung für das Final-Four-Turnier in der Nations League im Sommer und die WM 2026. "Für mich wird die Nationalmannschaft immer das Größte bleiben, was man auf individueller Ebene im Fußball erreichen kann. Das ist für mich die höchste Auszeichnung, sein Land vertreten zu dürfen. Und solange der Bundestrainer mir nicht ins Gesicht gesagt hat, dass die Tür für immer zu ist, werde ich immer dran glauben", ergänzte Gosens.