Leise Kritik an Nagelsmann: Warum fehlt der erfolgreichste Stürmer?

Leise Kritik an Julian Nagelsmann: Eine Kader-Entscheidung des Bundestrainers vor dem Final Four der Nations League sorgt für Verwunderung.

Der Verzicht von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Jonathan Burkardt wird öffentlich hinterfragt. Weil der Stürmer des FSV Mainz im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft für das Final Four der Nations League fehlt, meldete sich unter anderem dessen Boss zu Wort.

Mit Burkardt ließ Nagelsmann den erfolgreichsten deutschen Torschützen der Saison (18 Tore in 29 Ligaspielen) zu Hause. Er entschied sich stattdessen für Niclas Füllkrug, Deniz Undav und Nick Woltemade.

Matthäus: „Wenn man nach Leistung geht ...“

Gerade über Füllkrugs Nominierung habe er sich „gewundert. Nichts gegen Füllkrug, er war Leistungsträger in Dortmund und hat auch in der Nationalmannschaft wichtige Tore gemacht. Deswegen sieht man vielleicht, wie wichtig er in Nagelsmanns Planungen ist. Allein wenn man nach Leistung geht, hat Burkardt mit Mainz erfolgreicher gespielt als Füllkrug mit West Ham United.“