"Limit erreicht": Klare Nagelsmann-Ansage an Rüdiger

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seinem Abwehrchef Antonio Rüdiger nach dessen Ausraster im spanischen Pokalfinale eine klare Ansage gemacht. "Das Limit ist erreicht. Mehr sollte er sich nicht erlauben, sonst hat es größere Konsequenzen", sagte Nagelsmann am Freitag im Nationalmannschafts-Quartier in Herzogenaurach.

"Er weiß, dass es falsch war. Irgendwann muss man ihm die Chance geben, es besser zu machen. In dieser Phase befinden wir uns jetzt", sagte Nagelsmann, der sich mit der DFB-Auswahl auf das Halbfinale in der Nations League am Mittwoch in München gegen Portugal vorbereitet. Rüdiger fehlt dem Team nach einer Knieoperation.