U21 mit Woltemade, aber ohne WM-Fahrer zur EM

„Ich war in ständigem Austausch mit Max Eberl und auch den anderen Vereinen“, sagte Di Salvo über die schwierige Kader-Findung. Mit dabei ist immerhin der auch für Österreich spielberechtigte Wanner, der zuletzt von den Bayern an Heidenheim ausgeliehen war. Nicht zum EM-Kader gehört Moukoko, in der Qualifikation mit sechs Toren noch bester deutscher Schütze, zuletzt bei OGC Nizza aber kaum noch im Einsatz.

Die deutsche U21 trifft sich ab Montag zu einem Trainingslager in Blankenhain, am 8. Juni geht es in die Slowakei. Gegner in der Vorrunde sind Slowenien, Tschechien und Titelverteidiger England. Vor zwei Jahren war das DFB-Team in der Gruppenphase ebenfalls auf Tschechien und England getroffen, verlor beide Spiele und verpasste die K.o.-Runde.