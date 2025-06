Überraschende Nagelsmann-Nominierung!

Yann Aurel Bisseck verpasst die Reise zum DFB angeschlagen. Für ihn nominiert Bundestrainer Julian Nagelsmann überraschend Thilo Kehrer von der AS Monaco nach.

Bundestrainer Julian Nagelsmann muss im Final Four der Nations League auch auf Yann Bisseck verzichten.

Der Abwehrspieler von Inter Mailand zog sich kurz nach seiner Einwechslung im Champions-League-Finale in München gegen Paris Saint-Germain (0:5) eine Oberschenkelverletzung zu und wird „wegen muskulärer Probleme“ nicht wie geplant zur Vorbereitung nach Herzogenaurach reisen. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Sonntag bekannt gab, wurde Thilo Kehrer von der AS Monaco nachnominiert.