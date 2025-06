DFB-Kapitän Kimmich: "Sein Weggang ist ein Verlust für uns"

Kimmich ist nicht überrascht

Wagner wird den DFB nach dem anstehenden Final Four in der Nations League verlassen. Der frühere Bayern-Stürmer übernimmt als Chefcoach beim FC Augsburg. Nachfolger wird Ex-Bundesliga-Profi Benjamin Hübner.

Kimmich und Wagner bei Bayern

Der ehemalige Unterhaching-Coach hatte in dieser Rolle seit September 2023 gearbeitet, erlebte so auch in die EM im eigenen Land.