Bitteres Alleinstellungsmerkmal: Kimmichs Karrieremakel

Am Mittwoch bestreitet der Kapitän der Nationalmannschaft sein 100. Länderspiel.

Kapitän Joshua Kimmich träumt kurz vor seinem Eintritt in den elitären Klub der Hunderter von großen Titeln mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

„Es sind noch ein paar Chancen da“, sagte Kimmich am Montag in Herzogenaurach mit einem Lächeln: „Wir waren bei einigen Weltmeisterschaften nicht so erfolgreich. Das wollen wir natürlich besser machen.“