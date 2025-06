Bitter! Deutsches Toptalent fällt für U21-EM aus!

DFB-Trainer Antonio Di Salvo muss für die U21-EM in der Slowakei ohne Verteidiger Finn Jeltsch vom VfB Stuttgart planen.

„Finn wird leider die EM verpassen, er hat eine Entzündung im Unterschenkel, deshalb müssen wir leider auf ihn verzichten“, sagte Di Salvo am Dienstag über den DFB-Pokal-Sieger: „Er hat Topleistungen gezeigt beim VfB Stuttgart. Er ist sehr traurig, aber so ist der Fußball.“

Woltemade kommt noch - zwei Spieler müssen weichen

Aus dem vorläufigen 26er-Kader wird es einen der vier Torhüter und einen weiteren Feldspieler treffen. Shootingstar Nick Woltemade, der mit der A-Nationalmannschaft das Finalturnier der Nations League bestreitet, stößt am Montag zur U21.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird voraussichtlich am Donnerstagmorgen über den 23er-Kader informieren. Das Trainingslager der U21 in Blankenhain/Thüringen endet am Mittwoch.