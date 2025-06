Ex-Bayern-Keeper aus EM-Kader gestrichen

Der finale Kader für die U21-EM steht: DFB-Trainer Antonio Di Salvo hat kurz vor der Abreise in die Slowakei Derry Scherhant (Hertha BSC) und Torhüter Johannes Schenk (Preußen Münster) aus seinem erweiterten Aufgebot für die Endrunde in der Slowakei gestrichen.

„Bei den Torhütern wurde uns die Entscheidung abgenommen“, sagte Di Salvo. Schenk, von 2017 bis 2023 Spieler des FC Bayern, habe sich „gegen Ende des Trainingslagers an der Hand verletzt, er benötigt eine Pause“. Zudem treffe es mit Scherhant „einen Spieler, der sich sowohl in der Vorbereitung als auch in der März-Maßnahme hervorragend präsentiert hat“. Scherhant bleibe „ein möglicher Nachrücker für die EM und wird im Test gegen Finnland noch mitwirken“, betonte der 45-Jährige.

DFB mit 23 Spielern zur U21-EM

Die deutsche U21 reist am Sonntag in die Slowakei. Erster Gegner ist am Donnerstag (21.00 Uhr/Sat.1) Slowenien, anschließend geht es gegen Tschechien (15. Juni) und Titelverteidiger England (18. Juni). Vor zwei Jahren war das DFB-Team in der Gruppenphase ebenfalls auf Tschechien und England getroffen, verlor beide Spiele und verpasste die K.o.-Runde.