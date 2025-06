Woltemade soll am Montag zur U21 nachreisen

Bis Sonntag bei Julian Nagelsmann, am Montag schon bei Antonio Di Salvo: Für Stürmer Nick Woltemade wird es nach seinem Abstecher zur Nationalmannschaft auf direktem Weg in Richtung Slowakei zur deutschen U21 gehen.

„Nick wird voraussichtlich am Montag anreisen. Wenn er vorher gespielt hat, kann er an dem Tag sowieso nicht trainieren“, sagte DFB-Trainer Di Salvo zum Abschluss des U21-Trainingslagers in Blankenhain.

Während das übrige U21-Team schon am Sonntag ins EM-Quartier nach Modra reist, ist Shootingstar Woltemade zeitgleich noch in der Nations League im Einsatz. „Hoffentlich im Finale“, wie Di Salvo betonte: „Ich habe mit Julian besprochen, dass Nick nach den beiden Spielen zu uns kommt.“

Wird Woltemade gleich „reingeschmissen“?

Für die U21 beginnt am folgenden Donnerstag (12. Juni) mit dem Spiel gegen Slowenien die EM. Ob Woltemade von Beginn an spielt, ist noch nicht sicher. Auch am Dienstag werde der Stuttgarter wohl noch „weniger trainieren, weil man dann auch verletzungsanfälliger ist“, so Di Salvo: „Dann steht das Abschlusstraining an - und dann schauen wir mal, ob wir ihn reinschmeißen.“