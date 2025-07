Trotz Verletzung: Nagelsmann plant WM mit ter Stegen

Julian Nagelsmann plant auch für die WM 2026 weiter mit Marc-André ter Stegen im Tor der DFB -Elf - stellte gleichzeitig aber auch gewisse Voraussetzungen an den 33-Jährigen.

„Er ist die Nummer eins, wenn er gesund und im Verein die Nummer eins ist. Das weiß er“, sagte der Bundestrainer am Mittwoch in einer Gesprächsrunde beim Internationalen Trainerkongress in Leipzig.