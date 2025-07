Für Di Salvo "ganz besonders": U21 startet EM-Quali in Rostock

Nach der mitreißenden Europameisterschaft steht für die deutsche U21-Nationalmannschaft die Qualifikation für die EM 2027 in Serbien und Albanien an. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mitteilte, bestreitet das Team von Trainer Antonio Di Salvo den Auftakt gegen Lettland am 9. September in Rostock.