DFB-Team: Nagelsmann verkündet Kimmich-Wende

Julian Nagelsmann versetzt seinen Kapitän Joshua Kimmich in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurück in die Zentrale. „Stand jetzt kehrt er auf die Sechs zurück“, sagte der Bundestrainer am Mittwoch auf dem internationalen Trainerkongress in Leipzig: „Weil er einer von zwei, drei Spielern ist, die dort im Klub Stammspieler sind.“