Sané: DFB-Team braucht Musialas „geniale Momente“

„Es ist so unfassbar bitter, ich war erst einmal fassungslos“, betonte Sané, der am 1. Juli vom FC Bayern zu Galatasaray Istanbul gewechselt war. Er habe Musiala „direkt bei WhatsApp geschrieben, später haben wir dann auch noch telefoniert“, erzählte Sané: „Er war gerade erst wieder auf dem Weg, 100 Prozent fit zu werden und dann das. Es tut mir so unendlich leid für ihn. Das ist so ärgerlich.“