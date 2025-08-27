DFB-Team: Nagelsmann überrascht mit Nominierung mehrfach

Johannes Vehren , Manfred Sedlbauer 27.08.2025 • 17:06 Uhr Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert seinen Kader für die beiden WM-Qualifikationsspiele. Drei Neulinge stehen im Aufgebot.

Mehrere Überraschungen im Aufgebot des DFB-Teams für die zwei WM-Qualifikationsspiele gegen die Slowakei (4. September) und Nordirland (7. September)! Bundestrainer Julian Nagelsmann hat drei Neulinge nominiert.

Erstmals im Aufgebot stehen Torwart Finn Dahmen (FC Augsburg), Verteidiger Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt) sowie Mittelfeldspieler Paul Nebel (1. FSV Mainz 05).

Undav und Sané fehlen im Aufgebot

Hierbei überrascht, dass der bisherige U21-Stammkeeper Noah Atubolu vom SC Freiburg nicht berücksichtigt wurde. „Die Vergleiche mit Manuel Neuer haben nicht immer gutgetan“, sagte Nagelsmann, betonte aber: „Wir haben ihn noch auf Abruf dabei. Er hat sich bei der U21 bewiesen.“

Die beiden prominentesten Namen, die eigentlich einsatzfähig gewesen wären, aber nicht mit im Aufgebot stehen, sind Deniz Undav und Leroy Sané.

Nagelsmann begründete den Verzicht von Sané auch mit seinem Wechsel in die türkische Süper Lig zu Galatasaray. „Er spielt jetzt in einer Liga, die einen Tick schlechter ist als andere. Da muss er mehr auffallen. Ich brauche eine gewisse Quote“, sagte der Bundestrainer.

Nagelsmann über Sané: „Er braucht schon noch ein bisschen“

Für den Tabellenführer der Liga hat der ehemalige Bayern-Spieler zwar jüngst sein erstes Tor erzielt. Dennoch fordert Nagelsmann: „Er braucht schon noch ein bisschen, um reinzukommen, aber das ist auch vollkommen normal und das habe ich ihm auch so kommuniziert, dass ich mir keine Wunderdinge erwarte.“

Allerdings stehe er auch weiterhin in einem guten Austausch mit Sané, der ein Kandidat für die Nationalmannschaft bleibe, wenn er sich in der türkischen Liga beweise.

Nagelsmann muss verletzte Spieler ersetzen

Im Vergleich zum Kader für das Final Four in der Nations League im Mai fehlen unter anderem Marc-André ter Stegen und Jamal Musiala verletzt.

Ebenso sind Kai Havertz, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof und Nico Schlotterbeck nicht fit, die vermutlich für eine Nominierung infrage gekommen wären. Außerdem fehlen Yann Bisseck, Robin Gosens und Felix Nmecha.

Robert Andrich wird vom DFB in der Abwehr gelistet, obwohl seine Stammposition eigentlich das zentrale Mittelfeld ist. Bereits in den vergangenen Tagen hatte DFB-Sportdirektor Rudi Völler „ein paar Überraschungen“ angekündigt.

Der deutsche Kader im Überblick

Tor: Oliver Baumann, Finn Dahmen, Alexander Nübel

Abwehr: Robert Andrich, Waldemar Anton, Nnamdi Collins, Robin Koch, Maximilian Mittelstädt, David Raum, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah

Mittelfeld: Karim Adeyemi, Nadiem Amiri, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Pascal Groß, Joshua Kimmich, Jamie Leweling, Paul Nebel, Angelo Stiller, Florian Wirtz