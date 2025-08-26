"Ganz blöde Situation" - Lehmann leidet mit ter Stegen

SID 26.08.2025 • 05:47 Uhr Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann leidet mit Barca-Keeper Marc-André ter Stegen.

Dem einstigen Nationaltorhüter Jens Lehmann geht die komplizierte Situation von Marc-André ter Stegen beim FC Barcelona nahe. „Für Marc-André ist das natürlich eine ganz blöde Situation. Weil er im Verein nur zweite oder dritte Wahl gewesen wäre und jetzt keine Möglichkeit hat, den Verein zu wechseln durch seine Verletzung“, sagte Lehmann bei der Verleihung der Sport-Bild-Awards am Montagabend in Hamburg.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Das Traurige daran ist“, führte Lehman aus, „dass er natürlich nächsten Sommer bei der WM spielen möchte.“ Er hoffe, sagte der deutsche Stammkeeper der Heim-WM 2006, dass ter Stegen „schnell fit“ werde „und einen neuen Verein findet oder sogar bei Barcelona spielt. Das wäre ihm zu gönnen.“