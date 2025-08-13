Medien: Löw sagt WM-Teilnehmer Usbekistan ab

SID 13.08.2025 • 12:18 Uhr Der Weltmeister-Trainer von Rio ist mit Blick auf die WM 2026 begehrt. Ein Angebot aus Asien überzeugt aber offenbar nicht.

Der frühere Bundestrainer Joachim Löw hat offenbar eine Anfrage für das Amt als Coach der Fußball-Nationalmannschaft Usbekistans abgelehnt. Wie dortige Medien und die österreichische Plattform „oe24“ übereinstimmend berichteten, soll dem 65-Jährigen ein Angebot des WM-Teilnehmers 2026 vorgelegt worden sein. Löw habe sich allerdings nach einigen Tagen Bedenkzeit gegen ein Engagement im zentralasiatischen Land entschieden, wie die Bild am Mittwoch schrieb.

{ "placeholderType": "MREC" }

Demnach sei es trotz Einschalten der usbekischen Botschaft in Berlin nicht zu einem Treffen mit den Verantwortlichen des Verbandes gekommen. Die Usbeken hatten sich hinter dem Iran als Zweiter ihrer Qualifikationsgruppe erstmals überhaupt für eine Weltmeisterschaft qualifiziert.