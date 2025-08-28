Nagelsmann erwartet dominante WM-Qualifikation

SID 28.08.2025 • 05:39 Uhr Das DFB-Team startet in die WM-Qualifikation. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat bestimmte Erwartungen an seine Mannschaft.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auf eine dominante Qualifikation für die WM 2026 eingeschworen. „Wir sind der Favorit in der Gruppe. Unser Anspruch ist es, dass wir mit einer guten Dominanz da durchgehen“, sagte Nagelsmann.

Der 38-Jährige erwartet gegen die Gruppengegner Slowakei, Nordirland und Luxemburg aber nicht zwangsläufig ein Torfestival. Dominanz bedeute nicht, „dass wir jedes Spiel 5:0 gewinnen wollen“, betonte Nagelsmann: „Wir wollen keine Zweifel in den Spielen aufkommen lassen. Es kann auch ein dominantes 1:0 sein. Damit bin ich auch zufrieden.“

Dafür wird der Bundestrainer zum Start der Qualifikation am 4. September in Bratislava gegen die Slowakei seine Taktik anpassen. „Der deutsche Fußball stand immer für eine gute Defensive. Weltmeister wurden wir mit vier Innenverteidigern hinten. Wir lassen zu viele Chancen zu. Wir dürfen nicht den Fehler machen, Spanien 2.0 sein zu wollen“, sagte Nagelsmann.