Noch 8000 Tickets gegen Nordirland erhältlich

Für den Heimspielstart der deutschen Nationalmannschaft in die WM-Qualifikation sind noch ausreichend Tickets vorhanden. Für das Spiel der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen Nordirland am 7. September in Köln sind noch 8000 der insgesamt 45.000 Karten zu haben. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit.