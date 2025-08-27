Sané nach Nicht-Nominierung: „Ich muss einfach weiter Gas geben“

SID 27.08.2025 • 17:49 Uhr Der 29-Jährige will so schnell wie möglich zurück in die Nationalmannschaft.

Leroy Sané will durch gute Leistungen so schnell wie möglich zurück in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kommen. „Ich muss jetzt einfach weiter Gas geben, meinen Rhythmus finden und dann startet auch bald die Champions League. Die Saison ist noch sehr lange“, sagte Sané dem SID nach seiner Nicht-Berücksichtigung durch Bundestrainer Julian Nagelsmann für den Start in die WM-Qualifikation.

Mit Nagelsmann stehe er „durchgängig im Austausch“, betonte der 29-Jährige: „Es ist alles in Ordnung. Er hat mir gesagt, dass ich auf jeden Fall weiterhin Teil der Planungen bin. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis.“

Sané war im Sommer vom deutschen Rekordmeister Bayern München zum türkischen Spitzenklub Galatasaray Istanbul gewechselt. Auch deshalb fehlt er im DFB-Aufgebot für die Spiele am 4. September in Bratislava gegen die Slowakei und drei Tage später in Köln gegen Nordirland. „Er spielt in einer Liga, die einen Tick schlechter ist als die Bundesliga. Er muss mehr auffallen“, sagte Nagelsmann bei seiner Kader-Bekanntgabe am Mittwoch in Frankfurt/Main.