Völler sicher: DFB-Team ist nur "schwer zu schlagen"

SID 12.08.2025 • 12:21 Uhr Für die WM 2026 setzt der DFB-Sportdirektor auch auf Spieler der U21.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler ist davon überzeugt, dass die deutsche Nationalmannschaft bei der WM 2026 eine sehr gute Rolle spielen wird. Es gebe zwar ein paar Nationen, „die noch einen Tick weiter sind als wir“, räumte Völler im Sky-Gespräch ein, aber: „Wir werden eine Mannschaft aufs Feld schicken, die schwer zu schlagen ist. Da bin ich mir sicher.“

Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann startet am 4. September in der Slowakei in die Qualifikation für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada. Weitere Gruppengegner sind Nordirland und Luxemburg. „Wir wollen die Spiele gewinnen und Erster werden in der Gruppe. Aber ein bisschen werden wir auch etwas ausprobieren“, sagte Völler.

Darauf setzt Völler bei der Nationalmannschaft

Nagelsmann erklärte schon zuletzt, dass Kapitän Joshua Kimmich auch im DFB-Team wieder auf der Sechserposition zum Einsatz kommen wird. Zudem sollen die deutschen Tugenden wieder eine größere Rolle spielen. Völler setzt dabei auch auf Spieler, die zuletzt mit der U21-Auswahl Vizeeuropameister geworden sind.