DFB-Team: Heimspiel gegen Luxemburg in Sinsheim ausverkauft

SID 19.08.2025 • 16:11 Uhr Das nächste Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Luxemburg findet vor vollen Rängen statt. Auf dem Platz wird es ernst.

Großer Fan-Andrang in Sinsheim: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kann sich im zweiten Heimspiel der WM-Qualifikation über ein ausverkauftes Stadion freuen.

Wie der DFB am Dienstag bekannt gab, sind alle Karten für das Spiel gegen Luxemburg am 10. Oktober aus dem öffentlichen Vorverkauf vergriffen.

Qualy-Start gegen die Slowakei

Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann startet zunächst am 4. September in Bratislava gegen die Slowakei in die Qualifikation für das Turnier 2026 in den USA, Kanada und Mexiko, bei dem erstmals 48 Mannschaften teilnehmen.