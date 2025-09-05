Fünf U21-Spieler nach Busunfall im Krankenhaus

SID 05.09.2025 • 10:12 Uhr Auf dem Weg zum EM-Qualifikationsspiel in Frankreich kommt es zu einem Unfall. Kann das Spiel stattfinden?

Der Mannschaftsbus der luxemburgischen U21-Fußballnationalmannschaft ist auf dem Weg zum EM-Qualifikationsspiel im Nordwesten Frankreichs mit Spielern und Betreuern an Bord verunglückt.

Wie der luxemburgische Verband FLF am Donnerstagabend bekannt gab, wurden „vorsichtshalber fünf Mitglieder der U21-Nationalmannschaft mit Verletzungen, darunter Schnittwunden und Prellungen, ins Krankenhaus gebracht“.

Busfahrer verspürte „plötzliches Unwohlsein“

Grund für den Unfall war nach Angaben der FLF „ein plötzliches Unwohlsein“ des Busfahrers. Weitere Angaben machte der Verband nicht. „Die FLF versichert, dass sie alle weiteren Informationen bekannt geben wird, sobald diese verfügbar sind, und dankt der Öffentlichkeit für ihr Verständnis und ihre Unterstützung in dieser schwierigen Zeit“, hieß es in der Mitteilung.