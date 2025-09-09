Deutschland-Comeback? Neuer-Berater lässt aufhorchen

Felix Kunkel 09.09.2025 • 21:16 Uhr Im vergangenen Sommer beendete Manuel Neuer seine Karriere im DFB-Team. Nun lässt sein Berater mit Aussagen über eine mögliche Rückkehr aufhorchen.

Kehrt Manuel Neuer tatsächlich ins Tor der deutschen Nationalmannschaft zurück? Neuers Berater Thomas Kroth hat nun die Debatte um eine Rückkehr des Bayern-Keepers ins DFB-Team angeheizt.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Er ist topfit, bringt absolut seine Leistung“, erklärte Kroth im Interview mit der Frankfurt Rundschau und der Wetterauer Zeitung: „Wenn Julian Nagelsmann auf der Position ein Problem sieht, Manuel gesund ist und gefragt würde – dann wird Manu sicher nicht Nein sagen.“

Eigentlich ist Marc-André ter Stegen als erster Torhüter für die WM 2026 eingeplant. Doch der Keeper des FC Barcelona ist nicht mehr die Nummer eins im Klub und kämpft aktuell zudem mit Verletzungsproblemen, wann genau er nach seiner Rückenoperation wieder Spielpraxis sammeln kann, ist unklar.

Ex-Nationalspieler befürworten Neuer-Rückkehr

In Abwesenheit von ter Stegen hütet derzeit Oliver Baumann das DFB-Tor. Zuletzt hatte die Debatte um eine Rückkehr Neuers wieder Fahrt aufgenommen. So sprachen sich unter anderem Bastian Schweinsteiger und Lothar Matthäus für ein Comeback des 39-Jährigen aus.

{ "placeholderType": "MREC" }