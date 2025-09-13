Plötzlich beerdigt Manuel Neuer die WM-Diskussion mit einem Wort

Christopher Mallmann 13.09.2025 • 21:22 Uhr Manuel Neuer beendet nach dem Sieg über den HSV die zuletzt auch aus seinem Umfeld befeuerte Debatte um ein Comeback bei der WM 2026.

Bayern-Keeper Manuel Neuer hat eine Rückkehr ins Tor der deutschen Nationalmannschaft für die WM 2026 ausgeschlossen.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wir (Neuer und sein Berater Thomas Kroth; Anm. d. Red.) haben nicht darüber gesprochen. Fakt ist, dass ich mich dazu entschieden habe, nicht mehr für die Nationalmannschaft zu spielen“, sagte der 39-Jährige nach dem 5:0-Sieg gegen den Hamburger SV bei Sky, nachdem er zuvor schon heftig mit dem Kopf geschüttelt hatte.

Auf die Nachfrage von Reporterin Britta Hofmann, ob es definitiv bei dieser Entscheidung bleibe - „komme, was wolle“ -, antwortete Neuer deutlich mit „ja“.

Neuer: „Steht nicht im Raum“

Der Weltmeister von 2014 hatte bereits am Mittwoch auf ein mögliches Comeback im DFB-Tor reagiert - ohne es in derselben Klarheit von sich zu weisen.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Erst mal wurde ich ja nicht gefragt. Es war eine bewusste Entscheidung von mir, dass ich bei der Nationalmannschaft jetzt nicht mehr dabei bin und auch zurückgetreten bin. Dementsprechend steht das gar nicht im Raum für mich“, sagte Neuer bei einem Empfang in der Bayerischen Staatskanzlei in München auf eine Frage von Sky-Reporter Uli Köhler, ob er für die WM bereitstehe.

Er schloss damit nicht explizit aus, dass ein Comeback noch Thema werden könnte, sollte er gefragt werden. Dass er sich nicht zu 100 Prozent festlegte, unterstrich seine abschließender Dialog auf Köhlers letzte Nachfrage:

„Die Interpretation liegt dann bei uns, sehe ich das richtig? Du lässt dich nicht locken, oder?“ - „Du bist lange genug dabei, und ich auch.“

Neuer-Berater befeuert Spekulation

Neuers Berater Kroth hatte die Spekulationen zuvor befeuert - und ein Neuer-Comeback in Aussicht gestellt, das zuvor unter anderem schon Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß und diverse Experten gefordert hatten.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wenn Julian Nagelsmann auf der Position ein Problem sieht, Manuel gesund ist und gefragt würde – dann wird Manu sicher nicht Nein sagen", erklärte Kroth bei der Frankfurter Rundschau. Es wurde allgemein als mit Neuer abgestimmtes Vortasten in der Frage gewertet - was der Keeper nun von sich weist.

„Er kommt ja jetzt gar nicht mehr raus. Da kann ihn ganz Deutschland jetzt bitten, aber er hat nein gesagt. Überraschend für mich. Er hat einen Hänger gehabt nach seiner Verletzung, aber aktuell spielt er wieder Weltklasse“, sagte Lothar Matthäus am Samstag.