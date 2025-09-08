DFB-Team stellt sich hinter Woltemade: „Pfiffe sind nie gut“

SID 08.09.2025 • 05:25 Uhr Der Angreifer hatte bei seiner Auswechslung den Unmut der Fans zu hören bekommen. Von seinen Teamkollegen erhält Woltemade Unterstützung.

Pascal Groß und Nadiem Amiri haben die Pfiffe der Kölner Fans gegen Nick Woltemade mit Unverständnis zur Kenntnis genommen und sich hinter den glücklosen Stürmer gestellt. „Ich halte nichts davon. Er ist ein junger Spieler, der gerade eine schwierige Phase durchgemacht hat. Mit vielen Wechselthemen, hin und her“, sagte Torschütze Amiri nach dem holprigen 3:1 (1:1) in der WM-Qualifikation gegen Nordirland.

{ "placeholderType": "MREC" }

Woltemade, der in der 61. Minute ausgewechselt worden war und dabei Pfiffe ertragen musste, sei „nach England geflogen und jetzt wieder hierhin. Es ist nicht einfach“, sagte Amiri: „Man muss sich in seine Lage versetzen, das machen nicht viele. Ich finde es schade - aber so ist der Fußball.“

Groß betonte, die Pfiffe nicht wahrgenommen zu haben. Aber so etwas fände er generell „nie gut“, betonte der Dortmunder: „Weil er einer von uns ist, ein Spieler, der alles gibt, die deutschen Farben vertritt. Da sollten wir alle hinter stehen.“