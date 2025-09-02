DFB-Training mit komplettem Kader

SID 02.09.2025 • 13:40 Uhr Zum Start einer kurzen Vorbereitung begrüßt Julian Nagelsmann auch drei Neulinge.

Im Nieselregen hat Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann die kurze Vorbereitung auf den Start der WM-Qualifikation in der Slowakei (Donnerstag, 20.45 Uhr/ARD) mit allen 23 Nationalspielern aufgenommen. Beim Vormittagstraining am Dienstag im DFB-Camp in Herzogenaurach war sein Kader komplett. Nagelsmann besprach sich auf dem Platz zunächst mit seinem Stab, darunter der neue Co-Trainer Benjamin Hübner.

Dann ging es los, auch drei Neulinge absolvierten ihre erste Einheit mit der A-Nationalmannschaft: Verteidiger Nnamdi Collins von Eintracht Frankfurt, Offensivspieler Paul Nebel vom FSV Mainz 05 und Torhüter Finn Dahmen vom FC Augsburg. Am Mittwoch wird ebenfalls noch beim Partner adidas trainiert, es folgt der Flug in den Spielort Bratislava.