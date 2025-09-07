Newsticker
Riesige Choreo! Hummels bei DFB-Spiel gefeiert

Vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland wird der Weltmeister von 2014 im Kölner Stadion geehrt.
Abschied in Köln: Mats Hummels
© AFP/SID/INA FASSBENDER
SID
Vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland wird der Weltmeister von 2014 im Kölner Stadion geehrt.

656 Tage nach seinem letzten Länderspiel ist Weltmeister Mats Hummels offiziell vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) verabschiedet worden.

Im Vorfeld des WM-Qualifikationsspiels gegen Nordirland in Köln erhielt der 36-Jährige aus den Händen von DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Sportdirektor Rudi Völler eine gerahmte Collage mit der Aufschrift „Mr. Außenrist“, auf der Stadionleinwand stand in Versalien: „Danke, Mats“.

Hummels selbst genoss den Auftritt, winkte freundlich ins Publikum und wurde von den Fans gefeiert. „Es war ein open end mit der Nicht-Nominierung 2024, und so ist es ein schöner Abschluss“, sagte der frühere Abwehrspieler am RTL-Mikrofon und ergänzte drei Tage nach dem desaströsen 0:2 in der Slowakei: „Ich hoffe, es gibt Wiedergutmachung für Donnerstag. Dann ist es ein rundum gelungener Tag.“

Nagelsmann verzichtete auf Hummels

Hummels, Weltmeister von 2014, hat insgesamt 78 Länderspiele absolviert, in denen er fünf Tore erzielte - darunter ein ganz wichtiges im WM-Viertelfinale in Brasilien gegen Frankreich. Er spielte für Borussia Dortmund und Bayern München, sein letzter Verein war die AS Rom. Hummels hatte bereits im August beim BVB sein Abschiedsspiel erhalten.

Für die Nationalmannschaft lief Hummels zuletzt am 21. November 2023 auf - beim 0:2 in Österreich. Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtete bei seinem Kader für die Heim-EM auf die Dienste des Routiniers.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hatte Hummels als „eines der prägenden Gesichter in einer sehr erfolgreichen Zeit der Nationalmannschaft und des DFB“ bezeichnet. Hummels sei ein „Führungsspieler“, aber auch eine „Identifikationsfigur abseits des Platzes“ gewesen.

