Di Salvo: U21 war "Schaufenster" für Woltemade

Der 90-Millionen-Wechsel von Nick Woltemade zu Newcastle United ist nach Ansicht von DFB-Trainer Antonio Di Salvo auch eine Folge der U21-EM. Der Transfer des ehemaligen Stuttgarters sei "ein positives Beispiel" dafür, dass die U21-Nationalmannschaft Möglichkeiten biete, "sich ins Schaufenster zu spielen", sagte Di Salvo.

Woltemade war im Sommer mit sechs Treffern Torschützenkönig der U21-EM geworden, im Finale gegen England (2:3 nach Verlängerung) ging er allerdings leer aus. "Positive Leistungen bei uns werden gesehen, die U21 kann zur Aufmerksamkeit beitragen", sagte Di Salvo.