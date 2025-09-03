Dominanz und Ausstrahlung: Nagelsmann will den geraden Weg

SID 03.09.2025 • 05:08 Uhr Der Bundestrainer will den Gegnern das deutsche Spiel aufzwingen und das WM-Ticket im Schnelldurchgang lösen.

Den schnurgeraden Weg durch eine vermeintlich einfache WM-Qualifikationsgruppe hat Julian Nagelsmann seinen Fußball-Nationalspielern sofort im ersten Training gewiesen.

„Wir haben auf jeden Fall eine Sache mitbekommen: Dominant zu spielen und zu zeigen, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen. Dem Gegner nicht eine Sekunde ein Gefühl zu geben, dass er eine Chance hat“, sagte Karim Adeyemi im DFB-Camp in Herzogenaurach.

Die wahrscheinlich kniffligste der insgesamt sechs Quali-Aufgaben kommt am Anfang - in Bratislava gegen die Slowakei am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD). „Es wird ein toughes Spiel, sie haben viele Spieler mit internationaler Erfahrung“, sagte Innenverteidiger Jonathan Tah über die Nummer 52 der FIFA-Weltrangliste. „Es wird intensiv und vielleicht auch emotional.“

Nach dem enttäuschenden Nations-League-Finalturnier muss aus Sicht des Bayern-Profis gar nicht so viel verändert werden. „Es geht um kleine Details, die angepasst werden müssen, Kleinigkeiten“, betonte er. „Die Spiele werden gut dafür sein, die Dinge direkt umzusetzen. Wir haben nicht viel Zeit und müssen sofort abliefern. Ich denke, dass wir das gut hinkriegen werden.“

Dabei will die Nationalmannschaft ihre Taktik gnadenlos durchziehen, auch am Sonntag in Köln gegen Nordirland und sowieso gegen den dritten Gegner Luxemburg. „Es geht darum: Was wollen WIR auf den Platz bringen? Was wollen WIR spielen?“, sagte Tah.