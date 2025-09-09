Jeltsch: Woltemade und Co. als Motivation für "neue" U21

SID 09.09.2025 • 05:30 Uhr Die EM hat Finn Jeltsch vom VfB Stuttgart verletzungsbedingt verpasst - nun könnte er eine tragende Rolle in der neu formierten U21 einnehmen.

Verteidiger Finn Jeltsch vom VfB Stuttgart will mit der „neuen“ U21 an den erfolgreichen letzten Jahrgang anknüpfen. Natürlich sei die Mannschaft um 90-Millionen-Mann Nick Woltemade, die über zwei Jahre und 20 Spiele in Serie ungeschlagen blieb und erst im Juni im EM-Finale von England gestoppt wurde, „sehr, sehr gut“ gewesen. „Natürlich kann man zu denen hochschauen. Aber wir haben genau das gleiche Ziel, alle Spiele zu gewinnen“, sagte Jeltsch.

Der 19-Jährige ist nach Said El Mala (1. FC Köln) der Zweitjüngste im Kader von Trainer Antonio Di Salvo - verstecken muss er sich aber nicht. „Finn hat schon sehr viel erreicht: Welt- und Europameister mit der U17, er hat früh den Sprung in den Profibereich geschafft, ist Pokalsieger mit Stuttgart geworden“, sagte U21-Trainer Antonio Di Salvo vor dem Auftakt in die EM-Quali am Abend (20.30 Uhr/Sat.1) in Rostock gegen Lettland: „Er hat die Möglichkeit, bei uns eine Führungsrolle zu übernehmen.“

Der Jungstar, der im Winter für fast zehn Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg zum VfB gewechselt war, freue sich „unglaublich auf die zwei Jahre“, sagte Jeltsch. Die EM im Juni hatte er wegen einer Oberschenkelverletzung verpasst, stand zunächst sogar im vorläufigen Aufgebot. „Sehr, sehr bitter“ sei das gewesen, „aber ich habe jedes Spiel verfolgt und freue mich jetzt umso mehr, wieder dabei zu sein.“