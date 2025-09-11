FC Bayern: Kimmich startet besonderes Projekt

SID 11.09.2025 • 09:54 Uhr Der Kapitän der Nationalmannschaft will Talente fördern, ohne sie früh aus ihren Familien zu holen.

Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich eröffnet im Schwarzwald eine eigene Fußball-Akademie. Die „Kimmich Academy“ soll es Talenten im Alter von sechs bis 14 Jahren ermöglichen, „auf Top-Niveau zu trainieren, ohne die Region, ihre Familie oder ihren Heimatverein verlassen zu müssen“.

Das erste Camp beginnt am Sonntag in Kimmichs Geburtsort Rottweil südwestlich von Stuttgart mit 120 Jungen und Mädchen.

Dieses Ziel hat Kimmich mit seiner Akademie

„Aus dem Schwarzwald in die Bundesliga. Natürlich wäre es schön, wenn wir dazu als Academy einen Beitrag leisten“, sagte der Bayern-Profi. „Auf dem Weg dorthin wollen wir aber vor allem auch gewisse Werte vermitteln und vorleben. Die Kinder sollen an sich selbst glauben, mutig sein, keine Angst vor Fehlern haben und den Spaß am Fußball nicht verlieren.“

Er habe einst selbst erlebt, wie wichtig es sei, „die richtigen Bedingungen zu haben, um sich zu entwickeln – sportlich und persönlich. Genau das möchte ich jungen Talenten in meiner Heimatregion ermöglichen.“

Bayern-Star engagiert sich für Talente

Die Talente sollen im familiären Umfeld und bei ihrem Stammverein bleiben, ohne Wettbewerbsnachteile gegenüber Gleichaltrigen in Leistungszentren der Bundesliga-Klubs zu spüren. Die Akademie sieht sich als „regionale Ergänzung, auch zum Talentförderprogramm des Deutschen Fußball-Bundes“.