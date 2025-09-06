Gnabry verletzt? Nagelsmann klärt bei Bayern-Star auf

SID 06.09.2025 • 18:13 Uhr Beim Abschlusstraining am Samstagabend hatte der Bundestrainer alle Spieler zur Verfügung.

Bundestrainer Julian Nagelsmann kann im zweiten WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland auf alle 23 nominierten Fußball-Nationalspieler zurückgreifen.

Beim Abschlusstraining in Köln war auch Serge Gnabry wieder dabei, nachdem er laut Nagelsmann in den vergangenen Tagen aufgrund einer Quetschung am Ellbogenköpfchen kürzergetreten war.

Gnabry fit - Beier nimmt am Training teil

„Ich gehe nicht davon aus, dass es ihn behindert oder dass er Probleme hat“, sagte Nagelsmann und ergänzte mit einem Augenzwinkern: Bei der Begrüßung habe er „nicht gemerkt, dass er irgendwie einen hängenden Arm hatte“.

Maximilian Beier (Borussia Dortmund), der nach der Auftaktniederlage gegen die Slowakei (0:2) in Bratislava als Ersatz für den verletzten Niclas Füllkrug zum Team gestoßen war, trainierte ebenfalls mit.

