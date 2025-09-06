Gnabry verletzt? Nagelsmann klärt bei Bayern-Star auf

Newsticker
Gnabry verletzt? Nagelsmann klärt auf

Beim Abschlusstraining am Samstagabend hatte der Bundestrainer alle Spieler zur Verfügung.
Nach dem Debakel des DFB-Teams gegen die Slowakei äußert sich Bundestrainer Julian Nagelsmann dazu, ob im nächsten Spiel der WM-Qualifikation gegen Nordirland nun andere Spieler zum Zug kommen.
SID
Bundestrainer Julian Nagelsmann kann im zweiten WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland auf alle 23 nominierten Fußball-Nationalspieler zurückgreifen.

Beim Abschlusstraining in Köln war auch Serge Gnabry wieder dabei, nachdem er laut Nagelsmann in den vergangenen Tagen aufgrund einer Quetschung am Ellbogenköpfchen kürzergetreten war.

Gnabry fit - Beier nimmt am Training teil

„Ich gehe nicht davon aus, dass es ihn behindert oder dass er Probleme hat“, sagte Nagelsmann und ergänzte mit einem Augenzwinkern: Bei der Begrüßung habe er „nicht gemerkt, dass er irgendwie einen hängenden Arm hatte“.

Maximilian Beier (Borussia Dortmund), der nach der Auftaktniederlage gegen die Slowakei (0:2) in Bratislava als Ersatz für den verletzten Niclas Füllkrug zum Team gestoßen war, trainierte ebenfalls mit.

Erst nach dem Training wollte der Bundestrainer eine Entscheidung über die erste Elf für die Partie am Sonntag (20.45 Uhr) treffen. „Wenn ich jetzt schon alles entschieden hätte, dann könnten sie heute auch im Hotel bleiben“, sagte er.

