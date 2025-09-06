Nagelsmann: Jeder muss "den Nebenmann anzünden"

SID 06.09.2025 • 17:04 Uhr Der Bundestrainer will die Leidenschaft wecken, sieht seinen Einfluss allerdings begrenzt.

Julian Nagelsmann hat den Fokus vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland ganz klar auf das Thema Emotionen gelegt.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wir haben einige Gespräche geführt mit einzelnen Spielern, wir haben mit der Mannschaft gesprochen, die Mannschaft hat untereinander ein paar Dinge geklärt, das war auch wichtig“, berichtete der Fußball-Bundestrainer am Samstag in Köln.

Für das Spiel am Sonntag (20.45 Uhr) sieht Nagelsmann seinen Einfluss allerdings begrenzt. „Das Schwierige ist, dass es sehr haltlos ist. Das ist ein Wort, aber da gibt es keine Daten zu, das ist eher subjektiv“, betonte er. „Die Möglichkeiten eines Menschen, einen anderen Menschen zu begeistern, sind immer begrenzt.“

Nagelsmann setzt auf Kommunikation

Jeder Spieler müsse jedoch „den Nebenmann anzünden. Da geht es auch viel um Kommunikation. Das kann ganz, ganz viel helfen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Das Trainerteam versuche, sich in die Spieler hineinzuversetzen, ihre Lage zu verstehen, „empathisch zu sein“. Zudem gehe es darum, „ihnen etwas an die Hand zu geben, was es ihnen erleichtert, emotional Fußball zu spielen. Das ist aber nichts Neues, das machen wir seit vielen, vielen Monaten.“