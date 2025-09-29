Nagelsmann: Schlotterbeck zurück im DFB-Kader

SID 29.09.2025 • 19:24 Uhr Für den BVB hat Schlotterbeck zuletzt wieder zweimal 90 Minuten gespielt. Der Bundestrainer erwartet ihn sehnsüchtig.

Nico Schlotterbeck kehrt nach monatelanger Verletzungspause in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zurück. Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund werde „definitiv dabei sein und hat das auch verdient“, verriet Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Premiere einer Sky-Dokumentation über das Leben von DFB-Sportdirektor Rudi Völler. Am Donnerstag nominiert Nagelsmann seinen Kader für den Oktober-Lehrgang.

Schlotterbeck habe „keine Probleme“ mehr und werde sehnsüchtig erwartet. „Er gibt uns einen herausragenden Spielaufbau, einen super Siegeswillen und endlich mal wieder einen linken Fuß hinten“, betonte Nagelsmann in Frankfurt/Main am Montagabend. „Er war in seinem letzten Länderspiel gegen Italien der beste Mann auf dem Platz und darf das jetzt gerne wieder sein. Wir sind sehr froh, dass er wieder da ist.“