Nagelsmann: Schlotterbeck zurück im DFB-Kader

Am Donnerstag "definitiv dabei": Nico Schlotterbeck
Am Donnerstag "definitiv dabei": Nico Schlotterbeck
© IMAGO/SID/Sebastian Sternemann
SID
Für den BVB hat Schlotterbeck zuletzt wieder zweimal 90 Minuten gespielt. Der Bundestrainer erwartet ihn sehnsüchtig.

Nico Schlotterbeck kehrt nach monatelanger Verletzungspause in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zurück. Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund werde „definitiv dabei sein und hat das auch verdient“, verriet Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Premiere einer Sky-Dokumentation über das Leben von DFB-Sportdirektor Rudi Völler. Am Donnerstag nominiert Nagelsmann seinen Kader für den Oktober-Lehrgang.

Schlotterbeck habe „keine Probleme“ mehr und werde sehnsüchtig erwartet. „Er gibt uns einen herausragenden Spielaufbau, einen super Siegeswillen und endlich mal wieder einen linken Fuß hinten“, betonte Nagelsmann in Frankfurt/Main am Montagabend. „Er war in seinem letzten Länderspiel gegen Italien der beste Mann auf dem Platz und darf das jetzt gerne wieder sein. Wir sind sehr froh, dass er wieder da ist.“

Schlotterbeck (25) war seit April wegen einer Meniskusverletzung ausgefallen, zuletzt hat er wieder zwei Bundesligaspiele über 90 Minuten absolviert. Die Nationalmannschaft steht nach holprigem Start in die WM-Qualifikation vor Spielen gegen Luxemburg (10. Oktober/Sinsheim) und Nordirland (13. Oktober/Belfast).

