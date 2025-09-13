Neuer schließt Comeback in der Nationalmannschaft aus

SID 13.09.2025 • 21:16 Uhr Auf die Frage, ob es bei seinem Nein "definitiv" bleibe, antwortet der Bayern-Torhüter mit einem schlichten "Ja".

Manuel Neuer hat ein Comeback im Tor der Fußball-Nationalmannschaft ausgeschlossen. „Fakt ist, dass ich mich entschieden habe, nicht mehr für die Nationalmannschaft zu spielen“, sagte der Torhüter von Bayern München nach dem lockeren 5:0 (4:0) gegen den Hamburger SV. Auf die Nachfrage, ob es dabei „definitiv“ bleibe, erwiderte Neuer schlicht: „Ja“.

{ "placeholderType": "MREC" }

Neuers Berater Thomas Kroth hatte unter der Woche im Interview mit der Frankfurter Rundschau angedeutet, dass der Weltmeister von 2014 durchaus bereitstünde, sollte er von Bundestrainer Julian Nagelsmann gefragt werden und alle Voraussetzungen stimmen. „Er ist topfit, bringt absolut seine Leistung“, sagte Kroth: „Wenn Julian Nagelsmann auf der Position ein Problem sieht, Manuel gesund ist und gefragt würde – dann wird Manu sicher nicht Nein sagen.“

Neuer selbst sagte nun, er habe mit seinem Berater „nicht darüber gesprochen“. Der 39-Jährige war nach der Heim-EM im Sommer 2024 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Der als Nachfolger vorgesehene Marc-Andre ter Stegen wird jedoch von gesundheitlichen Problemen geplagt, zudem hat er seinen Stammplatz beim FC Barcelona verloren.