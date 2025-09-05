Newsticker
Norweger Eskaas pfeift DFB-Spiel

Schiedsrichter als gutes Omen

An Espen Eskaas hat die Nationalelf ebenso gute Erinnerungen wie die U17-Auswahl.
Schiedsrichter Espen Eskaas im Einsatz
An Espen Eskaas hat die Nationalelf ebenso gute Erinnerungen wie die U17-Auswahl.

Der norwegische Schiedsrichter Espen Eskaas leitet das wegweisende Duell der deutschen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation am Sonntag (20.45 Uhr im LIVETICKER) in Köln gegen Nordirland. Das gab die UEFA bekannt.

Der 37-Jährige ist seit 2017 FIFA-Schiedsrichter und war im vergangenen Jahr bei den Olympischen Spielen im Einsatz. Für die DFB-Elf ist er kein Unbekannter: Eskaas pfiff das 2:1 gegen die Niederlande beim begeisternden Neustart unter Julian Nagelsmann im März 2024.

Ein weiteres gutes Omen: Auch beim WM-Titelgewinn der deutschen U17 im Dezember 2023 stand der Norweger auf dem Platz. Damals hieß es gegen Frankreich 4:3 im Elfmeterschießen.

