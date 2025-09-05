Norweger Eskaas pfeift DFB-Spiel

Der norwegische Schiedsrichter Espen Eskaas leitet das wegweisende Duell der deutschen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation am Sonntag (20.45 Uhr im LIVETICKER) in Köln gegen Nordirland. Das gab die UEFA bekannt.
Schiedsrichter als gutes Omen
An Espen Eskaas hat die Nationalelf ebenso gute Erinnerungen wie die U17-Auswahl.
Schiedsrichter Espen Eskaas im Einsatz
© IMAGO/Gonzales Photo/SID/Joe Miller
Der 37-Jährige ist seit 2017 FIFA-Schiedsrichter und war im vergangenen Jahr bei den Olympischen Spielen im Einsatz. Für die DFB-Elf ist er kein Unbekannter: Eskaas pfiff das 2:1 gegen die Niederlande beim begeisternden Neustart unter Julian Nagelsmann im März 2024.
Ein weiteres gutes Omen: Auch beim WM-Titelgewinn der deutschen U17 im Dezember 2023 stand der Norweger auf dem Platz. Damals hieß es gegen Frankreich 4:3 im Elfmeterschießen.